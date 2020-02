Als Fran Fine in Die Nanny spielte sich Fran Drescher (62) in den 90er Jahren in die Herzen der Zuschauer! Während sie in der Kultserie das gut gelaunte Kindermädchen mimte, sah es in ihr drin zeitweise ganz anders aus. Nicht nur war die Schauspielerin während eines bewaffneten Einbruchs vergewaltigt worden, auch die Scheidung ihres Mannes Peters hatte sie wegzustecken. Als ob das nicht schon genug wäre, erkrankte Fran schließlich noch an Krebs. In einem Interview sprach sie nun ganz offen über die schrecklichen Dinge, die ihr widerfuhren und was sie mit ihr gemacht haben.

"Geld und Ruhm haben mich nicht so glücklich gemacht, wie ich es mir erhofft hatte", erinnert sich die mittlerweile 62-Jährige im People-Interview an die Zeit, in der ihre seit 14 Jahren bestehende Ehe zu kriseln begann. "Es war, als würde ich durch ein Feuer laufen", meinte Fran. Zwei Jahre nachdem die zwei sich schließlich getrennt hatten, gestand Peter, homosexuell zu sein – und Fran realisierte: "Mein Leben war irgendwie im Rückstand. Ich habe immer alle anderen glücklich gemacht, sodass mein eigenes Glück auf der Spur geblieben war", erklärte sie.

Ein Jahr nach der Scheidung wurde bei der Darstellerin Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Die Therapie habe Fran dabei geholfen, Klarheit zu erlangen und ihr Leben umzustellen. "Ich hatte eine echte Krise und Gefühle, die ich mir nie wirklich erlaubt habe, zu haben. Jetzt bin ich aber nicht mehr besessen davon, so perfekt zu sein", stellte Fran klar. Und mit diesem Lifestyle gehe es ihr mittlerweile viel besser.

Jon Kopaloff/Getty Images Fran Drescher bei einer Veranstaltung in Beverly Hills, 2018

ActionPress Fran Drescher alias Fran Fine in "Die Nanny" und Charles Shaughnessy als Maxwell Sheffield

Derrick Salters/WENN.com Fran Drescher 2016 bei Harper's Bazaar International Celebrates Fashion + Cinema

