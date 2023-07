Fran Drescher demonstriert vor Filmstudios und Netflix-Büros

Fran Drescher (65) gegen die Film- und Fernsehindustrie. Die Nanny-Star Fran Drescher ist die Präsidentin der SAG-AFTRA, der Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists – das Amt hat die Schauspielerin im Oktober 2021 angenommen. Seit Wochen streiken bereits Drehbuchautoren für bessere Arbeitsbedingungen und nun ziehen auch die Schauspieler nach. Zuvor sind die Hollywood-Firmen und Gewerkschafter zu keinem Entschluss gekommen. Die Mehrheit der Menschen hat für einen Streik gestimmt und auch Fran geht mit auf die Straße.

Die etwa 40-minütige Demonstration startet vor den Netflix-Büros in Los Angeles, danach geht es vor die Tore der Paramount Studios und direkt im Anschluss zu Warner Bros., Disney ist die letzte Station. "Und so sind wir mit großer Traurigkeit an diesen Scheideweg gekommen, aber wir hatten keine andere Wahl als zu streiken", sagte sie laut Deadline zu Streik-Beginn in ihrer Ansprache. "Wir sind hier die Opfer. Wir werden von einem sehr gierigen Unternehmen zum Opfer gemacht", fuhr sie fort.

Einige Hollywood-Stars reagierten auf den Streik und positionierten sich ebenfalls für eine gerechte Bezahlung. "Hoffentlich kommen wir schnell zu einer Lösung. Niemand will eine Arbeitsniederlegung, aber wir müssen eine faire Lösung finden", äußerte sich Matt Damon (52). Schauspielkollegin Emily Blunt (40) fügte hinzu: "Natürlich stehen wir an der Seite aller Schauspieler, und egal, wie der Streik ausfällt, wir werden nach Hause gehen und gemeinsam durchhalten, denn ich möchte, dass alle einen fairen Deal bekommen."

Getty Images Fran Drescher bei der Premiere von "Uncoupled" in New York City im Juli 2022

Getty Images Fran Drescher bei einer Party in NYC im Januar 2020

Instagram / officialfrandrescher Fran Drescher im Juni 2021

