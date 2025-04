"Die Nanny"-Star Fran Drescher lebt Freundschaft-plus-Schema

Fran Drescher (67) sorgt mit einem pikanten Geständnis für Schlagzeilen: Die Schauspielerin, bekannt aus der Kultserie Die Nanny, offenbarte, dass sie aktuell eine "Rotation" von sogenannten "Freunden mit gewissen Vorzügen" pflege. Diese Beziehungen ohne Verpflichtungen und Gefühle seien für die 67-Jährige, die auf eine bewegte Vergangenheit blickt, die beste Lösung, wie sie bei einem Event in New York gegenüber Page Six erklärte. "Ich bin Fran Drescher. Was denkt ihr denn?!", kommentierte sie selbstbewusst ihre Haltung. Eine feste Partnerschaft oder gar Heirat komme für die Schauspielerin nicht mehr infrage – die Erinnerungen an ihre Ehe mit Peter Marc Jacobson, die 1999 endete, scheinen wohl prägend gewesen zu sein.

Der Drehbuchautor und Fran waren von 1978 bis 1999 verheiratet, bevor er sich öffentlich als homosexuell outete. Trotz ihrer Trennung pflegen die beiden ein außergewöhnlich enges Verhältnis. "Wir sind uns näher als zu unserer Ehezeit", verriet Fran in früheren Interviews. Ihre Verbindung sei so innig, dass die Schauspielerin sogar erklärte, dass andere Männer lediglich als "Freunde mit gewissen Vorzügen" in ihr Leben passten. Auch Peter betonte laut Page Six kürzlich, dass er Fran als seine "Seelenverwandte" betrachte.

Nach ihrer Scheidung schrieben Fran und Peter ihre gemeinsame Geschichte in der TV-Serie "Happily Divorced" humorvoll auf, die zwei Staffeln lang lief. Zudem arbeitete sie überdies an einer Broadway-Adaption ihrer Serie "Die Nanny". Doch tragische Ereignisse – wie der Tod ihres Vaters, Naturkatastrophen und der Hollywood-Streik – haben das Projekt vorerst pausiert. Auch wenn ihr Haus bei den Palisades-Bränden schwer beschädigt wurde, hält Fran durch. "Ich teile, was ich durchmache, mit Menschen, bei denen ich mich sicher fühle", sagte sie. Heutzutage pendle sie zwischen ihrem Zuhause in Beverly Hills und ihrem Apartment in New York und genieße die Stadt, die ebenfalls eine wichtige Rolle in ihrem Leben spiele.

Getty Images Peter Marc Jacobson und Fran Drescher auf einer Party in NYC im Mai 2019

Getty Images Fran Drescher beim Hollywood-Streik 2023

