Fran Drescher verrät Tipps für Gesundheit bis ins hohe Alter

Fran Drescher (65) hat gelernt, sehr achtsam mit sich umzugehen. Die Schauspielerin musste in ihrem Leben einiges durchmachen. Die Die Nanny-Darstellerin wurde nicht nur einst vergewaltigt. Sie erkrankte in der Vergangenheit auch an Brust- und Gebärmutterhalskrebs. Über diese traumatischen Erfahrungen spricht die 65-Jährige offen und macht anderen Betroffenen Mut, den Glauben an das Gute nicht zu verlieren. Jetzt sprach Fran, dass sie Dankbarkeit gegenüber ihrem Körper ausdrückt, um gesund zu bleiben.

"Gut zu altern bedeutet für mich, bei guter Gesundheit zu sein, den eigenen Körper zu ehren. Das sage ich immer: Ehre deinen Körper. Hör auf ihn", meinte Fran im Interview mit Verywell Health. Der Körper spreche seine ganz eigene Sprache. Zu oft würden Menschen ignorieren, was er ihnen zu sagen versucht. Je älter man wird, desto wichtiger sei es, "im Einklang" mit seinem Körper zu sein. "Wir alle verdienen ein langes, gesundes Leben", weiß die Autorin.

Stress mache Fran ganz besonders körperlich zu schaffen. Ab einem bestimmten Stresslevel reagiere ihr Immunsystem, indem sie krank wird, erklärte sie. "Wenn ich merke, dass ich gestresst bin, zwinge ich mich, mich hinzulegen und mich zu entspannen. Oder ich mache einen Spaziergang an der frischen Luft und genieße die Bäume", gab Fran einen Tipp, Stress zu bewältigen.

Instagram / officialfrandrescher Fran Drescher im Juni 2021

Getty Images Fran Drescher bei der Premiere von "Uncoupled" in New York City im Juli 2022

Getty Images Fran Drescher bei einem Event in Beverly Hills im März 2005

