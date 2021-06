Dieses Bild macht einigen Die Nanny-Fans jetzt große Hoffnungen! Seit geraumer Zeit wird schon gemunkelt, ob die beliebte US-Sitcom aus den 90er-Jahren eine Neuauflage bekommt. Viele treue Zuschauer und auch einige Serienstars – wie etwa Charles Shaughnessy (66) – sind von der Idee hellauf begeistert. Doch konkrete Pläne gibt es offiziell noch nicht. Umso interessanter ist nun ein Schnappschuss von Nanny-Darstellerin Fran Drescher (63): Darauf trägt sie eines der kultigsten Outfits aus der Serie!

Es ist die regenbogenfarbene Moschino-Weste, die sie in einer der ersten Episoden der Sitcom im Jahr 1993 trug. Ist das etwa ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass ein Reboot in der Mache ist? Die Bildunterschrift könnte das schon andeuten: "Ich hatte gerade ein Fotoshooting für HBO Max", teilt die Schauspielerin mit. Könnte der Streaminganbieter also die "Die Nanny"-Neuauflage produzieren? Immerhin ist er auch für das erst kürzlich erschienene Friends-Reunion-Special verantwortlich. Fran schreibt allerdings auch, dass sie Bilder für ihre Wohltätigkeitsorganisation und das Fran Jam Music Festival produzieren ließ.

Ob sie mit dem Schnappschuss nun indirekt ein Reboot ankündigt, ist also noch ungewiss. Dafür ist aber ein anderes "Die Nanny"-Projekt ganz sicher in Produktion: Ein Musical über das Kindermädchen mit der schrillen Stimme. "Es ist fast schon so weit, um am Broadway zu starten", plauderte Fran erst vergangene Woche im TV-Interview bei The View aus.

Getty Images Fran Drescher bei einer Party in NYC im Januar 2020

ActionPress Fran Drescher alias Fran Fine in "Die Nanny" und Charles Shaughnessy als Maxwell Sheffield

Getty Images Fran Drescher bei einer Pressekonferenz in NYC im Januar 2020

