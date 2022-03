Bei den Screen Actors Guild Awards gab es in diesem Jahr gleich ein doppeltes Missgeschick. Michael Keaton (70) wurde für seine Rolle in der Serie "Dopesick" mit dem Preis in der Kategorie "Bester Darsteller in einem Fernsehfilm oder einer Miniserie" ausgezeichnet. Doch als Salma Hayek (55) ihm die Trophäe überreichen wollte, war Michael zunächst nirgendwo zu sehen. Die Schlange vor der Männertoilette war angeblich zu lang, behauptete er später bei seiner Dankesrede. Doch auch Salma hätte es beinahe nicht rechtzeitig auf die Bühne geschafft.

Auf Instagram teilte die Schauspielerin jetzt einen kurzen Clip, der offenbar auf der Damentoilette der SAG Awards entstanden ist. Darin sieht man, wie Salmas Handschuh sich mit Fran Dreschers (64) Glitzerkleid verheddert hat und eine Mitarbeiterin versucht, die beiden Frauen voneinander zu befreien. "Mein Handschuh hing an dem Kleid der großartigen Fran Drescher fest, weshalb ich auf der Toilette feststeckte, kurz bevor ich Michael Keaton den Preis überreichen sollte, der ebenfalls auf der Toilette feststeckte", schrieb die 55-Jährige zu dem Clip.

Wie es zu dem kleinen Fashion-Fauxpas kam, verriet die Hollywood-Beauty nicht. Die beiden Frauen nahmen das Missgeschick allerdings sehr gelassen und plauderten einfach entspannt weiter. Bis die Mitarbeiterin Salma und die Die Nanny-Darstellerin endlich voneinander befreien konnte.

