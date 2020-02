Die US-Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour (70) ist eine der einflussreichsten Frauen der Modebranche. Sie ist seit Jahrzehnten ein Experte für Fashion-Themen und organisiert seit fast 25 Jahren die New Yorker Met Gala. Dass aber auch sie nicht immer Glück hat, hat sie kürzlich ihren Fans offenbart. Denn auf die Frage, was Annas absolut schlimmstes Date war, hat die erfolgreiche Journalistin eine skurrile Geschichte auf Lager.

Wegen ihres Vaters ging eine Verabredung komplett nach hinten los! Das Familienoberhaupt wollte den potenziellen Partner seiner Tochter etwas genauer unter die Lupe nehmen und schlug ein gemeinsames Abendessen vor. "Nachdem die beiden beim Dinner eine äußerst unangenehme Konversation geführt hatten, fragte mein Vater ihn 'Ich weiß, dass du dich für Politik interessierst, hast du nicht Lust in die USA zu gehen, um über die Wahlen dort zu berichten?'", erinnert sich die gebürtige Britin in der Vogue-Kolumne "Go, ask Anna". Der Begleiter habe dieses Angebot begeistert bejaht. Danach sah die junge Anna den Herren nie mehr wieder.

Doch so frustrierend war nicht jede ihrer Verabredungen und das hat sie ihrem Nachwuchs zu verdanken. "Mit meiner Tochter zum Theater zu gehen oder mir mit meinem Sohn ein Tennis-Turnier anzuschauen", beschrieb Anna schmunzelnd ihre schöneren "Dates". Die Fashion-Expertin hat zwei Kinder aus ihrer Ehe mit David Schaffer: Tochter Bee und Sohn Charles. Das Paar ließ sich sich im Jahre 1999 scheiden.

MEGA Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour 2019

MEGA Anna Wintour und Margot Robbie 2019

EROTEME.CO.UK / MEGA Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour 2019

