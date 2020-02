Anfang Februar verkündeten Janni (29) und Peer Kusmagk (44) eine wichtige Entscheidung: Die Vollblut-Eltern wollen Sohnemann Emil-Ocean (2) vorerst nicht in den Kindergarten schicken – auch wenn ihr Tagesablauf dadurch anstrengender sei, soll der Zweijährige Zuhause bei ihnen und Geschwisterchen Yoko bleiben. Doch was hat Janni und Peer eigentlich zum Kita-Verzicht bewogen? Schließlich waren sie im Promiflash-Interview im Winter 2019 noch nicht abgeneigt von der Idee, E-O in Betreuung zu geben!

Gegenüber RTL schilderte die Zweifach-Mama nun die Situation, die sie hat umdenken lassen: "Da waren wir zum Dreh auf so einem Bauernhof und da ist so eine Gruppe vorbeigelaufen mit 12 Kindern und zwei Erzieherinnen und die haben beide wirklich auf dieses Kind eingeschimpft – damit es funktioniert, damit es verdammt noch mal mitkommt und ruhig ist", schilderte Janni entsetzt. "Wo ich das gesehen habe, wie dieses kleine Kind wirklich eingeschüchtert war, da hat sie noch mal an seinem Arm so gerupft!" Das habe ein sehr trauriges Bild angegeben.

Die Profi-Surferin ist sich sicher: Als dieses Kind nach Hause gekommen ist, habe es sich seinen Eltern nicht richtig mitteilen können – und wegen dieses Erlebnisses wolle Janni nun warten, bis Emil-Ocean richtig sprechen könne. "Vielleicht geht er nächstes Jahr in die Kita und dann ist es mir wichtig, dass er sagen kann: 'Hey, Mama oder hey Papa da ist irgendwas vorgefallen'", betonte die Influencerin. "Ich möchte, dass dieses Vertrauen da ist."

Instagram / jannihonscheid Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kids Emil-Ocean und Yoko

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk, Influencerin

Instagram / janniundpeer Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kindern Yoko (links) und Emil-Ocean (rechts)

