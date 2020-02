Hat Sebastian Preuss (29) etwa keine ernsten Absichten? Eigentlich sucht der Profi-Boxer aktuell als Der Bachelor die Frau fürs Leben. Doch inzwischen scheint er sich die Sympathien ein wenig verspielt zu haben: Immerhin ging Basti schon mit so mancher Bewerberin auf Tuchfühlung. Ex-Bachelor-Babe Jade Übach hat jedenfalls ihre Zweifel: Die Blondine glaubt nicht wirklich an ein diesjähriges Happy End im TV.

"Also um ehrlich zu sein, egal, welche Beziehung da rausgeht: Die hat keine Zukunft", stellte Jade im Promiflash-Interview bei der Fashionshow des Fashion Design Instituts in Düsseldorf klar. Ihrem Empfinden nach passe er einfach zu keiner der noch verbliebenen Kandidatinnen. "Und er kommt für mich auch momentan nicht so rüber, als würde er eine Beziehung haben wollen." Sebastian sei nur auf Show aus, lauteten ihre harten Vorwürfe. "Er hat seine Aufmerksamkeit bekommen. Aber ob der jetzt wirklich mit der Absicht da hin ist, um eine Beziehung zu haben? Glaube ich nicht."

Auch beim Publikum kommt Basti nicht sonderlich gut an. Tatsächlich finden 83,6 Prozent einer Promiflash-Umfrage sogar, dass der Münchner der unbeliebteste TV-Junggeselle aller Zeiten ist! Vor allem seine Kuss-Offensive kommt offenbar einfach nicht gut bei den Zuschauern an.

TVNOW Sebastian Preuss und Wioleta Psiuk

Instagram / jadebritani Jade Übach im Februar 2020

TVNOW Sebastian Preuss und Leah in "Der Bachelor"

