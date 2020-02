Die Chancen auf die große Liebe scheinen für Sebastian Preuss (29) gerade alles andere als gut! Momentan sucht der Junggeselle in der Kuppelshow Der Bachelor nach einer Frau fürs Leben. Doch anstatt das Herz des gebürtigen Müncheners zu erobern, werfen die anfangs 22 Kandidatinnen in der Ladys-Villa inzwischen sogar freiwillig das Handtuch! Mit seinen Dates vor traumhafter Kulisse konnte der Ex-Knasti in der Vergangenheit offenbar nicht wirklich punkten. Da stellt sich folgende Frage: Ist Basti womöglich der unbeliebteste Bachelor aller bisherigen Staffeln?

Bereits mit seinem Verhalten gegenüber der ehemaligen Teilnehmerin Linda machte sich der Rosenkavalier bei den Zuschauern alles andere als beliebt: Nach der Verweigerung eines Kusses musste die attraktive Dunkelhaarige ihre Koffer packen. An Kreativität scheint es dem Kickboxer ebenfalls zu mangeln: In der letzten Ausstrahlung lud der 29-Jährige drei Damen zu der exakt gleichen Verabredung am Strand ein – dafür verschickte er sogar identische Einladungen an die Mädels.

Spätestens mit seiner Freude am Knutschen bringt Basti die Stimmung bei den restlich verbliebenen Anwärterinnen langsam zum Überkochen. "Man fühlt sich einfach nicht mehr besonders, wenn er eine nach der anderen küsst", gestand Favoritin Wioleta in der aktuellen Folge. Was meint ihr, hat sich Basti mit seinen bisherigen Aktionen schon ins Aus geschossen?

TVNOW Linda Reschke und Sebastian Preuss bei "Der Bachelor" 2020

TV NOW Leah Marie Kruse und Sebastian Preuss in Folge sechs von "Der Bachelor" 2020

TVNOW Sebastian Preuss und Wioleta Psiuk

