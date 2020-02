Am heutigen Montag müssen die diesjährigen Big Brother-Kandidaten zum ersten Mal zittern! Vor einer Woche sind die 14 Bewohner in das Glas- und das Blockhaus eingezogen. Bisher sind sie lediglich mit Kommentaren der Fernsehzuschauer – auch wenn diese teilweise recht feindselig waren – konfrontiert worden. Doch in der kommenden Folge müssen sie sich auch dem Urteil ihrer Konkurrenten stellen: Für alle steht die erste Live-Nominierung an!

Während einer Liveshow müssen alle Teilnehmer einen Konkurrenten benennen, der die TV-WG verlassen soll und diese Wahl natürlich auch begründen. Die Bewohner mit den jeweils meisten Stimmen landen dann auf einer Nominierungsliste. Kandidatin Gina wird bei diesem Gedanken schon "flau im Magen" und auch Michelle erklärt: "Ich finde es krass, nach einer Woche so eine Entscheidung zu treffen." Welche Namen am häufigsten fallen, werden die Bewohner und Zuschauer heute live ab 20.15 Uhr bei "Big Brother – Die Entscheidung" mit Moderator Jochen Schropp (41) erfahren. Danach sind die Fans gefragt, die in der kommenden Woche per Telefon-Voting darüber abstimmen sollen, wer voraussichtlich am 24. Februar als Erster oder Erste ausziehen muss.

Auf Promiflash-Anfrage erklärte Sat.1, dass dieser Zwei-Wochen-Rhythmus auch für den weiteren Verlauf der Show beibehalten wird. Aber rücken für die rausgewählten Kandidaten auch neue nach? "Was spontane Ein- und Auszüge angeht, ist bei 'Big Brother' wie immer alles möglich. 'Big Brother' hat die Macht", verriet ein Pressesprecher des Senders.

Willi Weber Gina Beckmann beim "Big Brother"-Einzug

Big Brother, SAT.1 Michelle und Maria bei "Big Brother" 2020

© SAT.1 / Julian Essink Jochen Schropp, Moderator von "Big Brother" 2020

