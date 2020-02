Diese Nacht im Paradies hatte sich der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat Michael Bauer (29) wohl ganz anders vorgestellt. Mit seiner aktuellen Freundin Stephanie genießt der Sportliebhaber momentan einen Liebesurlaub in Thailand. Dort hatte er letztes Jahr noch für die TV-Resterampe Bachelor in Paradise gedreht. Doch am Wochenende wurde der Inseltraum zu einem Albtraum. Mitten in der Nacht habe es in der Ferienanlage der beiden zu brennen angefangen, wie Michi nun gegenüber Promiflash verriet.

Am Samstagabend hätten die beiden Turteltauben zunächst ein After-Valentinstags-Date genossen und seien schön dinieren gewesen. Gegen 22 Uhr seien sie ins Hotel zurückgekehrt, wo Stephie sich gegen 1 Uhr mit Ohropax schlafen gelegt habe. "Ich habe dann draußen Schreie gehört, es wurde immer lauter und auf einmal hat es so Knalle gegeben, als wenn Böller oder Ähnliches explodieren würden, manche haben sich auch wie Schüsse angehört", schilderte Michi im Gespräch mit Promiflash die Situation. Daraufhin sei dann auch seine Liebste wach geworden. Kurze Zeit später sei jemand vom Hotel gekommen und habe die beiden angewiesen, das Gebäude zu verlassen.

Schließlich seien andere Hotelbewohner aufgetaucht und hätten behauptet, jemand habe Bengalos aufs Hotel geworfen. Ohne zu wissen, was um sie herum genau geschah, versuchte Michi einen kühlen Kopf zu bewahren. Nachdem er und Stephie schnell ihre Sachen gepackt hatten, hätten sie das Hotel dann über einen Schleichweg verlassen. "Nach fünf oder zehn Minuten ist dann schon die Feuerwehr gekommen, als wir draußen waren", erklärte Michi weiter. Es stellte sich letztendlich heraus, dass zwei Bungalows auf der Anlage, noch nicht das Hotel selbst, Feuer gefangen hätten. Als alles gelöscht gewesen sei, sind die beiden auf ihr Zimmer zurückgekehrt.

Instagram / magic90mike Michi Bauer und Freundin Stephie, 2020 in Thailand

Instagram / magic90mike Michi Bauer mit Freundin Stephanie

Instagram / the.worldisnotenough Michi Bauer mit Freundin Stephanie

