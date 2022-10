Die nächsten "Bachelor in Paradise"-Kandidaten sind bekannt

Jetzt ist der Bachelor in Paradise-Cast vollständig! Vor wenigen Tagen wurde bereits der erste Schwung der Reste-Kuppelshow öffentlich gemacht: Neben Der Bachelor-Bekanntheiten wie Jana-Maria Herz (30), Stephie Stark (27) und Jade Übach (28) sind auch Die Bachelorette-Boys wie Max Adrio (33) oder Yannick Syperek mit von der Partie. Doch das waren noch lange nicht alle flirthungrigen Singles: Auch sie sind in der neuen Staffel dabei!

Wie RTL nun bekannt gab, möchte unter anderem Michelle Gwozdz (28) in der Rosen-Show endlich ihre große Liebe finden – beim Bachelor 2021 hatte sie sich schließlich gegen ihre Konkurrentin Michèle de Roos geschlagen geben und damit ihren Herzbuben Niko Griesert (32) aufgeben müssen. Aus ihrer Staffel hofft auch Kim Virginia Hartung (27) auf einen Flirt-Erfolg. In diesem Jahr erlebten Lara Honner (24), Christina Rusch (24), Christina Nicolardi (28) und Yasmin Vogt (24) beim Rosenkavalier Dominik Stuckmann (30) eine Liebespleite. Das soll sich bei "Bachelor in Paradise" ändern. Wie im vergangenen Jahr wird auch eine Kandidatin aus dem Schweizer Rosenkosmos vertreten sein: Lydia landete beim TV-Junggesellen Erkan Akyol auf dem dritten Platz.

Die Männer bekommen hingegen Verstärkung von Dario Carlucci (35) – er konnte in der Vergangenheit weder das Herz der Bachelorette Maxime Herbord (28) noch das einer Are You The One?-Teilnehmerin erobern. Alexander Golz (26) buhlte 2020 um die Influencerin Melissa (27) und jetzt womöglich um eines der anderen Flirtshow-Girls. Mit Emanuell Weißenberger (29) geht hingegen ein Kandidat der aktuellen Staffel an den Start. Doch auch ein alter Bekannter vom "Bachelor in Paradise"-Strand ist dabei: Michael Bauer (31) war bereits 2020 in der Show zu sehen. Seine Romanze mit Natalie Stommel (34) hatte nach der Sendung jedoch keinen Bestand.

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann mit fünf Bachelor-Girls bei einem Gruppendate

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Alexander Golz, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

Anzeige

Instagram / magic90mike Michi Bauer, Reality-TV-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de