Sind "Bachelor in Paradise"-Lara und Michi jetzt ein Paar?

Haben die beiden sich tatsächlich noch näher kennengelernt? Lara Honner (24) und Michael Bauer (32) trafen bei Bachelor in Paradise aufeinander. Dort verbrachten sie auch eine romantische Zeit zusammen. In der Nacht der Rosen entschied sich der einstige Bachelorette-Kandidat dann allerdings dazu, das Paradies zu verlassen und die 24-Jährige lieber außerhalb kennenzulernen. Aber wurde aus Michi und Lara tatsächlich mehr?

Beim großen Wiedersehen von "Bachelor in Paradise" wurden die Reality-TV-Kandidaten von der Moderatorin Frauke Ludowig (58) gefragt, ob die beiden sich noch näher kennengelernt haben. Tatsächlich haben die zwei das Vorhaben in die Tat umgesetzt! "Die Zeit ist schon sehr intensiv danach gewesen. Wir haben auch relativ schnell unsere Familien kennengelernt. Wir sind tatsächlich schon in einer festen Beziehung jetzt!", schwärmte Michi daraufhin.

Lara gab daraufhin sogar zu, dass die beiden schon längst bei den nächsten Schritten angekommen sind. "Wir haben auch geplant, jetzt zusammenzuziehen. Wir sind dabei", verriet die Influencerin und gab ihrem Freund daraufhin einen dicken Kuss.

Bachelor in Paradise, RTL+ Lara Honner und Michi Bauer beim "Bachelor in Paradise"-Wiedersehen

Bachelor in Paradise, RTL+ Michi Bauer und Lara Honner, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten 2022

Instagram / larahonner Lara Honner, "Der Bachelor"-Kandidatin 2022

