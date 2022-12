"Bachelor in Paradise"-Rosennacht: Sechs Singles reisen ab!

Die Reihen lichten sich! Bei Bachelor in Paradise sind auch in diesem Jahr wieder einige ehemalige Kandidaten von Die Bachelorette oder Der Bachelor auf der Suche nach der großen Liebe. Nun neigt sich die Show jedoch dem Ende zu und die Teilnehmer mussten mit der Vergabe der Rose klarstellen, an wem sie ernsthaftes Interesse haben. Schon vorher gingen Stephie Stark (27) und Jade Übach (28) freiwillig. Doch wer verlässt ebenfalls "Bachelor in Paradise"?

Nachdem die ersten Singles ihre Rosen verteilt hatten, war als nächstes Emanuell Weißenberger (29) an der Reihe. Obwohl er zuletzt mit Christina Nicolardi (28) anbandelte, hat es für ihn nicht gereicht und er vergab seine Rose nicht. Beide müssen demnach abreisen. Auch Michael Bauer (31) wollte seine Rose nicht verschenken. "Die Rose kann ich heute nicht vergeben, aber ich würde dir in Deutschland gerne eine Rose geben, die viel mehr bedeutet und auch wenn es ein ganzer Rosenstrauß ist, ist mir egal", erkläre er Lara Honner (24). Sie wollen sich erst mal in Ruhe in der Heimat kennenlernen.

Auch Max Adrio (33) entschied sich dazu, in der Nacht der Rosen keine Schnittblume zu verteilen. "Ich würde sagen, bis gestern habe ich auch nicht damit gerechnet, dass ich noch so einen guten Draht zu einer Dame habe. Ich habe natürlich auch gewusst, dass ich jemand anderen damit verletzt habe und aus dem Grund ist für mich die Reise hier vorbei", gab er zu und schickte damit sich und Lidja Kesenci nach Hause. Er betonte aber auch, dass er sich bei Jade entschuldigen wolle, die er zuvor verletzt hatte.

"Bachelor in Paradise" ab dem 3. November 2022 wöchentlich auf RTL+.

