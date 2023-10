"Bachelor in Paradise"-Michi & Lara finden Cast "fragwürdig"

Sie sind nicht so begeistert! Michael Bauer (32) und Lara Honner (25) waren sich im Jahr 2022 in der Reality-TV-Sendung Bachelor in Paradise begegnet. Obwohl die beiden Datingshow-Teilnehmer das Format vor dem Finale verließen, nutzten sie ihre Chance und lernten sich außerhalb der Show weiter kennen – und lieben. Dass man im Paradise die große Liebe finden kann, wissen die beiden Turteltauben also. Nun teilen Michi und Lara Promiflash mit, wie sie die diesjährigen Kandidaten finden!

Während beide die Auswahl der Frauen abwechslungsreich und spannend finden, stehen sie dem männlichen Cast allerdings eher skeptisch gegenüber. "Den Cast der Jungs finde ich fragwürdig. Für mich wäre damals auf den ersten Blick keiner infrage gekommen, da alle noch ziemlich unreif wirken", erklärt Lara gegenüber Promiflash. Ihr Liebster stimmt ihr zu: "Den männlichen Cast finde ich schwierig. Es ist schon ein bisschen Not gegen Elend. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand an etwas Festem interessiert ist."

Doch trotz aller Zweifel gibt es ein paar Pärchen-Konstellationen, die sich das Liebespaar vorstellen könnte: Bei Franziska (28) und Kaan könnten laut ihrer Einschätzung die Funken fliegen, ebenso wie bei Leyla und Max (27). Aber auch Melissa (28) und Adrian (27) räumen sie gute Chancen auf die Liebe ein.

RTL / René Lohse Michi Bauer, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

RTL Lara Honner, Bachelor-Kandidatin 2022

RTL / Markus Hertrich Melissa, “Bachelor in Paradise”-Kandidatin 2023

