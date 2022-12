"Bachelor in Paradise"-Micha nennt Mimi ein "Playergirl"

Eigentlich sollte im Paradies doch Harmonie herrschen, oder? Nicht bei Bachelor in Paradise! Am Donnerstag lief die fünfte Folge der vierten Staffel und Alexander Golz (26) kam als Neuzugang in die Villa – dieser scheint kein unbeschriebenes Blatt zu sein: Schnell wird klar, dass er schon einmal mit Mimi (28), der Ex-Freundin von Yannick Syperek, angebandelt hatte. Das sorgte für Aufsehen im Haus und Michael Bauer (31) sagte der Bachelor-Gewinnerin ganz klar seine Meinung. Er bezeichnete sie als "Playergirl", was Mimi augenscheinlich gar nicht gut fand.

Beim Dinner der Wahrheit müssen die Kandidaten sich einigen Fragen stellen: Unter anderem sollte Mimi beantworten, ob sie Alexander zum aktuellen Zeitpunkt wieder küssen würde. Nach kurzem Zögern antwortete die Kölnerin mit einem undeutlichen: "Jein", was laut Mimi selbst ein "Nein" darstellen sollte. Später stellte Micha sie deswegen zur Rede. "Du bist auch so ein Playergirl, oder?", ging er auf sie los und warf ihr vor, sie würde lediglich mit den Jungs in der Paradies-Villa spielen. Die 28-Jährige blockte sofort ab: "Ich bin kein Playgirl", konterte sie direkt.

Bereits in den letzten Folgen machte Mimi vor allem durch negative Kritik auf sich aufmerksam. Sie bandelte wieder mit ihrem Ex-Freund Yannick an und machte ihm mit schönen Worten Hoffnung auf ein erneutes Liebesglück. Ihr Taten sagen jedoch etwas anderes.

"Bachelor in Paradise" ab dem 3. November 2022 wöchentlich auf RTL+.

