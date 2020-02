Jetzt gibt es erst einmal kein Zurück mehr! Vor wenigen Tagen kündigten Janni (29) und Peer Kusmagk (44) eine große Veränderung in ihrem Leben an. Die zwei haben sich entschlossen, ihren großen Wohnsitz am Rande Potsdams inmitten von Wäldern und Wiesen zu verlassen und in eine 2,5-Zimmerwohnung in der Innenstadt zu ziehen. Der Moderator und die Surferin wollen minimalistischer leben und in Zukunft auf viele Besitztümer, die in die kleinere Bleibe ohnehin nicht passen, verzichten. Inzwischen ist es so weit: Die Familie hat den Umzug tatsächlich hinter sich gebracht.

"Noch ein letzter Blick zurück und hinein ins neue Leben", freut sich Peer auf Instagram. Es sei zwar ein toller Lebensabschnitt in dem Haus mit Garten und einem See vor der Tür gewesen, doch eben auch nicht mehr als ein solcher. "Es hat uns mehr Druck gebracht als Entspannung", meint der Radiomoderator. Janni und er hätten sich nach mehr Zeit für Familienabenteuer und Reisen gesehnt. Zeit, die bislang teilweise auch für das Haus und den Garten draufgegangen sei.

"So haben wir diese Tür nun geschlossen und gucken dankbar zurück, bevor wir neugierig das nächste Kapitel öffnen", schreibt Peer zu einem Bild, das ihn mit Sohnemann Emil-Ocean (2) in einem Umzugswagen zeigt. Die Follower des Ex-Dschungelkönigs sind sich unter dem Beitrag einig: Zu diesem Schritt gehöre eine Menge Mut.

