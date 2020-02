Jasmin Tawil (37) meldet sich zurück – mit einer Typveränderung! Im vergangenen Jahr sorgte die ehemalige GZSZ-Schauspielerin für ordentlich Aufsehen. Nachdem die Wahl-Hawaiianerin mehrere Monate als vermisst gegolten hatte, tauchte sie plötzlich mit Baby-News aus der Versenkung auf. Seitdem gab Jasmin regelmäßige Updates aus ihrem Leben, bis sie sich Mitte Februar entschlossen hat, wieder eine Pause einzulegen und sämtliche Instagram-Fotos zu löschen. Die Auszeit war offenbar nur von kurzer Dauer: Jetzt überrascht sie ihre Follower mit einem neuen Look!

In ihrer Instagram-Story teilt die Ex-Frau von Adel Tawil (41) mehrere Aufnahmen von ihrem Umstyling. Anscheinend hatte sie tierisch Lust auf einen Kurzhaarschnitt! In einem Video hält Jasmin eine Schere, mit der sie sich die Haare schneidet. Dazu schreibt sie stolz: "Eyhh... Neuer Haarschnitt!" Ein darauffolgendes Foto zeigt ihre abgeschnittenen Haarsträhnen in einem Waschbecken, bevor sie in einem Mini-Clip das Endergebnis dokumentiert. Mit einem frechen, braunen Fransenschnitt strahlt sie in die Kamera.

Doch wie kam es zu der Entscheidung für den Radikal-Schnitt? Auf Nachfrage eines Followers antwortet Jasmin: "Ocean zieht mir immer an den Haaren. Das tut weh." Ein anderer User macht sich wegen dieser Veränderung Sorgen um die 37-Jährige. "Bist du sicher, dass es dir gut geht? Deine Aktionen lassen einen Angst bekommen." Jasmin klärt auf: "Darling, als Single-Mutter in meiner Position kann ich gerade in keinen Frisör investieren. Und ich wollte nun mal kurze Haare. Was ist denn dein Problem? Das macht mir eher Sorgen."

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil im Februar 2020

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawils neue Frisur, Februar 2020

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil und Ocean Malik Tawil auf einem Spielplatz im Januar 2020

