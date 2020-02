Zieht sich Jasmin Tawil (37) nun etwa wieder aus der Öffentlichkeit zurück? Die Schauspielerin verschwand erst im vergangenen Jahr schon einmal völlig von der Bildfläche: Etwa vier Monate lang gab es kein Lebenszeichen der ehemaligen GZSZ-Darstellerin, bis sie sich plötzlich mit einem Baby zurückmeldete. Seitdem gab sie im Netz immer wieder Einblicke in ihr unkonventionelles Leben. Bereut Jasmin den offenen Umgang mit ihren Fans? Sie löschte jetzt fast alle Social-Media-Beiträge!

Wo vor Kurzem noch zahlreiche Schnappschüsse der Wahl-Hawaiianerin und ihres Babys Ocean Malik Tawil waren, herrscht seit Neustem blanke Leere: Die 37-Jährige löschte sämtliche Fotos und Videos aus ihrem Instagram-Feed! Lediglich eine Sammlung alter Storys, die sie unter der Kategorie "California" zusammengefasst hat, sind auf ihrem Account noch verfügbar. Doch was könnte der Grund für Jasmins radikale Entscheidung gewesen sein, alle Beiträge verschwinden zu lassen?

Möglicherweise legt Adel Tawils (41) Ex nun eine Social-Media-Auszeit ein. Den Plan, sich eine Insta-Pause zu gönnen kündigte sie immerhin schon Ende Januar an. Kurz darauf meldete sie sich dann allerdings doch wieder im Netz zurück und veröffentlichte unter anderem Fotos von einem Spielplatz-Ausflug in Kalifornien mit ihrem kleinen Spross!

