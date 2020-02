Für diese Der Bachelor-Kandidatin ist die Suche nach der großen Liebe schon wieder vorbei! In der siebten Folge der Kuppelshow besucht Rosenkavalier Sebastian Preuss (29) die Familien und Freunde seiner Ladys. Bevor es für die Homedates zurück nach Deutschland geht, musste der TV-Junggeselle in der Nacht der Rosen aber noch einmal eine Entscheidung treffen: Basti hat Kandidatin Natali Vrtkovska in die Wüste geschickt!

Eigentlich verbrachten die fünf verbliebenen Bachelor-Girls mit dem 29-Jährigen ein romantisches Gruppendate am Strand. Natali wollte Basti dann aber bei einem Gespräch unter vier Augen nochmal auf den Zahn fühlen – zu einem wirklichen Gespräch kam es dabei allerdings gar nicht erst. "Also wir haben so etwas Stotterndes zwischen uns, und ich komme damit nicht weiter", meinte Sebastian nach seinem kurzen Einzel-Date mit Natali. Doch auch die ehemalige DSDS-Teilnehmerin hatte so ihre Zweifel: "Man denkt sich: 'Vielleicht hätte ich ihm auch einen Kuss geben sollen.' Obwohl es eigentlich nicht immer abhängig von einem Kuss ist, ob man sich mag oder nicht." Am Ende ging die Brünette in der Nacht der Rosen leider leer aus.

Damit kämpfen jetzt also noch Desiree Zurga, Diana Kaloev, Leah Marie Kruse und Wioleta Psiuk um das Herz des Kickboxers. Nachdem Basti seine vier Mädels zu Hause besucht, wird aber noch eine weitere Kandidatin gehen müssen. Könnt ihr verstehen, dass Sebastian ausgerechnet Natali einen Korb gegeben hat? Stimmt ab!

TVNOW Natali Vrtkovska, Bachelor-Kandidatin 2020

TVNOW Natali Vrtkovska und Sebastian Preuss bei "Der Bachelor"

TVNOW Sebastian Preuss mit seinen fünf letzten Bachelor-Kandidatinnen

