Der Bachelor knutscht sich langsam aber sicher in Richtung Finale! Am Mittwochabend musste sich Sebastian Preuss (29) erneut von einigen Frauen verabschieden: Nachdem der Profi-Kickboxer schon während der Sendung die Reißleine gezogen und Anna Mildenberger nach Hause geschickt hatte, machte er auch in der Nacht der Rosen kurzen Prozess. Sowohl Jenny Thiede als auch Jenny Jasmin Krause-Wegner musste ihre Sachen packen. In der kommenden Woche stehen nun die Homedates an – und im Trailer zur nächsten Episode ist bereits zu erkennen, welche drei Ladys der Bachelor in ihren eigenen vier Wänden besucht!

Achtung, Spoiler!

Nachdem der Münchner und seine Auserwählten bis zuletzt die Sonne Mexikos genossen haben, geht es im Viertelfinale zurück nach Deutschland, wo Sebastian die Familien der Damen kennenlernen soll. Im Teaser für die kommende Folge wird schon jetzt klar, welchen Mädels diese Ehre auf jeden Fall zuteilwird: In kurzen Sequenzen sieht man Basti bei Diana Kaloev, Leah Marie Kruse und Wioleta Psiuk zu Hause und im Kreise ihrer Familien! Doch drei dürften eigentlich eine zu wenig sein – schließlich konnten in den vergangenen Jahren stets vier Frauen ein Homedate genießen. Bleibt also abzuwarten, ob Natali Vrtkovska oder Desiree Zurga den Bachelor zu sich einladen dürfen.

Doch der Trailer verrät nicht nur, welche Frauen es bis aufs heimische Sofa schaffen – auch wie diese Dates ablaufen, ist bereits zu erahnen. So scheint die Zweisamkeit mit Diana nicht allzu romantisch zu verlaufen: Während man Basti mit Leah und Wioleta knutschend auf der Couch sieht, wirkt der Abend mit der Brünette eher verkrampft. Die Kölnerin fragt in einer Szene sogar genervt: "Wie lange dauert das hier jetzt noch?"

