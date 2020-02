Oliver Pocher (42) treibt seine Michael Wendler (47)-Parodien auf die Spitze! Seit ein paar Wochen erlaubt sich der Comedian den Spaß, den "Sie liebt den DJ"-Interpreten immer wieder gehörig zu veralbern. Mal fällt dem TV-Star ein Turtel-Clip von Michael und seiner blutjungen Freundin Laura Müller (19) zum Opfer, mal parodiert er ein Musikvideo des Schlager-Stars. Die Jux-Versionen kommen jedes Mal blendend bei Olis Fans an. Auch diese Aktion dürfte so manchem Follower gefallen: Jetzt hat der Spaßvogel sogar einen Wendler-Gesichtsfilter auf Instagram herausgebracht!

"Wendlerized by Oliver Pocher! Endlich mein neuer, erster Face Filter, ist jetzt erhältlich!", stellt der Blondschopf seine neueste Errungenschaft auf Instagram vor. Die Spielerei verpasst dem Nutzer längere schwarze Haare, Michaels typischen Stoppelbart – und natürlich dessen absolutes Markenzeichen: eine sportliche Sonnenbrille! Über Olis Profil sei der Filter ab sofort kostenlos erhältlich.

Die Abonnenten überschlagen sich in den Kommentaren geradezu vor Belustigung. "Unfassbar", witzelt Ex-Bachelor Andrej Mangold (33) mit zahlreichen Lach-Smileys. "Niemals! Haha", gibt sich auch Germany's next Topmodel-Beauty Vanessa Tamkan (22) fassungslos. Was sagt ihr zu Olis Wendler-Filter? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Februar 2020

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher, Komiker

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im Februar 2020

