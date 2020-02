Auch am Valentinstag macht Oliver Pocher (41) keinen Halt davor, sich über Michael Wendler (47) lustig zu machen! Seit Tagen sorgt die Witze-Offensive des ehemaligen Let's Dance-Teilnehmers gegen den Schlagerstar und dessen Freundin Laura Müller (19) bei seinen Fans für mächtig Lacher im Netz. Alles hatte mit einer Parodie zu einem Video begonnen, das zeigt, wie die Beauty ihrem Liebsten ein Auto schenkt und er sich überschwänglich dafür bedankt. Jetzt hat es Oli wieder getan und nimmt den Wendler ordentlich auf die Schippe!

Für ein Video auf Instagram hatte sich der 41-Jährige die typische Wenlder-Frisur gemacht und einen dunkel eingefärbten Dreitagebart verpasst. In dem Clip prostet sich Oli in einem Spiegel mit einer Flasche Sekt zu – und küsst daraufhin sein eigenes Spiegelbild. Der Comedian wünscht sich zudem einen fröhlichen Valentinstag und wirft sich ein verliebtes "Bäbi, isch liebbe disch" zu. "So feiert der Wendler Valentinstag: Mit seinem Lieblingsmensch", kommentierte er den Clip – und scheint andeuten zu wollen, dass der Wendler sich selbst am meisten lieben würde.

Seine Sticheleien nutzt der dreifache Vater jedoch nicht nur, um seine Community zu unterhalten, sondern auch für den guten Zweck: Laura und Wendlers etwas abgewandelte Zitate aus dem besagten Auto-Clip hat Oli jetzt auf T-Shirts drucken lassen, um diese zu verkaufen. Der gesamte Gewinn der Kleidung soll zu gleichen Teilen an den RTL-Spendenmarathon und ein Herz für Kinder gespendet werden.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller, Juli 2019, Berlin

