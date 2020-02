Michael Bauer (29) und Sebastian Preuss (29) stehen auf Rosen. Das Männermodel konnte sie bei seiner Die Bachelorette-Teilnahme sammeln und sie bei Bachelor in Paradise sogar selbst verteilen. Als aktueller Der Bachelor-Protagonist hat der Kickboxweltmeister Basti die alleinige Herrschaft über die Schnittblumen – und vergibt diese fast so gern wie Küsse. Doch haben die Jungs etwa mehr gemeinsam, als nur ihre Teilnahme an einem Rosen-Format?

Wie Promiflash nun durch Insider erfuhr, soll das Playboy-Model Stephanie Lindner nicht nur die neue Freundin von Michi sein – für sie hat er sogar Natalie Stommel nach "Bachelor in Paradise" stehengelassen – sie soll außerdem eine Verflossene von Rosenkavalier Basti sein. Die beiden lernten sich bei einem Pressetermin kennen, wo der Kickboxer dem Playmate vor den Kameras ein Training in seiner Disziplin gab. Es soll dabei aber nicht nur im Ring heiß hergegangen sein, so sollen Stephie und Sebastian danach auch noch eine Liebelei gehabt haben.

Bestätigt wurde die Beziehung zwischen Basti und Stephanie von den beiden bis dato noch nicht. Trotzdem würde die Münchnerin gut in das Beuteschema des Bachelors passen: Sie ist sehr sportlich und eine natürliche Schönheit.

Instagram / the.worldisnotenough Stephanie Lindner und Michi Bauer 2020 im Thailand-Urlaub

TVNOW / Arya Shirazi Sebastian Preuss

Instagram / the.worldisnotenough Reality-Star Michi Bauer mit seiner Freundin Stephanie Lindner

