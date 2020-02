Der Bachelor wirkt sich auf den Adoniskörper von Sebastian Preuss (29) nicht ganz so aus, wie gewünscht! Der aktuelle RTL-Rosenkavalier müsste von Berufswegen her eigentlich sehr auf seine Fitness und sein Gewicht achten. Denn der Blondschopf verdient sein Brot als Profi-Boxer. Momentan sucht er aber in dem Kuppelshow-Format nach der großen Liebe. Und weil die bekanntlich durch den Magen geht, hat er während der Dreharbeiten offenbar ziemlich zugelangt: Sebastian hat ganze acht Kilo zugenommen!

Auf Instagram postete der Frauenschwarm jetzt passenderweise ein Foto, dass ihn freudestrahlend beim Essen in einem Sushi-Restaurant zeigt. Zu dem Bild schrieb er: "Jetzt erst mal stärken und dann geht's wieder ab nach Mexiko. Knapp 100 Kilo hab ich jetzt auf der Waage, also acht Kilo mehr als sonst, aber bei Sushi kann ich halt einfach nicht widerstehen."

Sebastian traf in der vergangenen Folge auf Familie und engste Vertraute seiner Verehrerinnen. Das war offenbar auch für ihn etwas ganz Besonderes: "Die Mädels haben echt superliebe Familien und ich bin sehr dankbar, dass ich ihre Nächsten kennenlernen durfte!", erklärte er in seinem Statement.

Sendehinweis: Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

