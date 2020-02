Big Brother kann ein Sprungbrett sein, um in der Medienlandschaft Fuß zu fassen. Das haben schon viele frühere Kandidaten schnell verstanden. In den vergangenen zwölf Staffeln schafften es immer wieder noch völlig unbekannte Bewohner, sich nach ihrem Auszug zu echten Promis zu mausern. Promiflash wirft einen Blick auf die vergangenen Jahre zurück: Diese Stars begannen ihrer Karriere beim großen Bruder!

Die Teilnehmer der ersten Staffel konnten wohl am meisten von dem Hype profitieren: Bewohner wie Zlatko Trpkovski (24 Tage), Alex Jolig (37 Tage), Sabrina Lange (32 Tage) oder auch Jürgen Milski (36 Tage) sind den meisten auch heute noch ein Begriff. Vor allem, weil sie auch nach ihrer Zeit im TV-Knast ein Business aufbauen konnten: Jürgen zählt aber zweifelsohne zu den erfolgreichsten Ex-Kandidaten der Auftakt-Staffel. Er ist inzwischen nicht nur Ballermann-Sänger, sondern auch Moderator. Zlatko, Alex und Sabrina tauchten in den vergangenen Jahren in weiteren Reality-Shows wie Promi Big Brother, "Plötzlich arm, plötzlich reich" oder Das Sommerhaus der Stars auf.

Nach dem riesigen Erfolg ging 2000 direkt die zweite Season des großen Bruders an den Start – und aus der ging eine Promi-Dame hervor, die die meisten wohl eher mit "Mieten, kaufen, wohnen" in Verbindung bringen: Hanka Rackwitz (50) verbrachte 31 Tage bei "Big Brother". 2017 wurde sie mit der Teilnahme am Dschungelcamp einer noch breiteren Masse bekannt. Doch auch die Siegerin der zweiten Staffel ist noch aktiv: Alida Kurras (42) arbeitet bis heute als erfolgreiche Moderatorin, nachdem sie als Nobody in den Container gezogen war und 23 Tage darin gelebt hatte.

Einige Jahre später, in der fünften Ausgabe im Jahr 2005, machte ein heute bekannter Schlagersänger den Schritt ins Fernsehen: Tim Toupet (48), der damals noch mit seinem bürgerlichen Namen Tim Bibelhausen auftrat, wagte das TV-Experiment für 19 Tage. Nach seinem Auszug im Sommer konnte er seinen ersten Ballermann-Hit mit "Du hast die Haare schön" erreichen. Ein Jahr später versuchte er sich übrigens auch noch bei DSDS. Heute ist der 48-Jährige auf solche Sendungen nicht mehr angewiesen – seine Karriere läuft!

2009 wagte eine VIP-Tochter ihre ersten Schritte ins deutsche Fernsehen: Patricia Blanco (49) verweilte 63 Tage im Container, um allen zu zeigen, wer die Tochter vom berühmten Sänger Roberto Blanco (82) ist. Mit ihrem damaligen Erscheinungsbild hat die heute 49-Jährige nichts mehr gemein: 2009 war sie noch deutlich runder und blonder. Inzwischen hat Patricia an vielen Fernsehshows wie dem Dschungelcamp, Adam sucht Eva oder auch "Das Sommerhaus der Stars" teilgenommen. Das Gesicht von Bewohnerin Diana Schneider erkennt der Fernseh-Fan heute ebenfalls: Nach ihren rund 77 Tagen bei BB sah man sie von 2013 bis 2019 als Sam bei Köln 50667.

Rund ein Jahr später zogen zwei Kandidaten in den TV-Knast ein, die heute in ganz Deutschland bekannt sind. Während sich ihre Tochter Daniela Katzenberger (33) gerade langsam bei VOX einen Namen machte, entschied sich Iris Klein (52) doch tatsächlich dazu, bei "Big Brother" mitzumachen. Immerhin hielt sie es 45 Tage in der kameraüberwachten WG aus. Fun Fact: Auch Danis Ex-Freund Horst war in der zehnten Staffel dabei, verließ die Sendung allerdings bereits nach einem Tag freiwillig. Auch ein heute bekannter YouTube-Star war mit von der Partie: Flying Uwe (33). Nach seiner 112-tägigen Teilnahme wuchs seine Followerzahl mega-schnell. Heute hat der 33-Jährige über 1,4 Millionen Abonnenten.

Nach der elften Ausgabe mauserten sich David Ortega (34) und Florian Wess (39) zu echten TV-Bekanntheiten. Nach 36 abgesessenen Tagen tauchte der Spanier später immer wieder in Fernsehformaten auf. Sein bisher größter Job: Seit 2013 gehört er mit seiner Rolle Diego zum Hauptcast von "Köln 50667". Florian zog damals mit seiner Partnerin Valencia Vintage (29) in den Container ein und hielt es dort 65 Tage aus. Später verlobten und heirateten die beiden sogar vor laufender Kamera. 2018 ergatterte er dann eine der gefürchteten Pritschen im Dschungelcamp.

SAT.1/Marc Rehbeck, Getty Images, Chris Emil Janßen / ActionPress & Actionpress/ Christoph Hardt / Future Image Collage: Zlatko Trpkovski, Alex Jolig, Sabrina Lange und Jürgen Milski

Action Press / Jörg Halisch & WENN Collage: Hanka Rackwitz und Alida Kurras

WENN Tim Toupet bei Dortmund Olé im Westfalenpark 2014

P.Hoffmann/WENN.com & Köln 50667, RTL II Collage: Patricia Blanco und Diana Schneider

ActionPress & Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Collage: Iris Klein und Flying Uwe

RTL II David Ortega als Diego Cortez bei "Köln 50667"

Nicole Kubelka/face to face/ActionPress Florian Wess beim Semper Opernball in Dresden



