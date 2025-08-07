Kevin Schäfer sicher: Patricia will mit Klage Aufmerksamkeit

Kevin Schäfer und Patricia Blanco (53) liefern sich aktuell einen offenen Schlagabtausch. Während der Dreharbeiten zur Wiedersehensshow von Villa der Versuchung warf Patricia ihrem Reality-TV-Kollegen vor, sie rassistisch beleidigt zu haben. Daraufhin zeigte sie ihn an – und er schoss mit einer Gegenanzeige zurück. "Weil Patricia mir keine andere Wahl gelassen hat. In meinen Augen möchte Patricia nur Aufmerksamkeit, weil sonst kein Hahn nach ihr kräht. Die gebe ich ihr gerne in Form einer Gegenanzeige", erklärt er nun im Interview mit Promiflash.

Zunächst habe Kevin versucht, die Wogen mit Patricia noch zu glätten – doch Roberto Blancos (88) Tochter habe abgeblockt. "Mir war direkt klar, dass sie auf eine Anzeige aus ist, nachdem sie meinen gegenseitigen Aussprachevorschlag sofort abgelehnt hat", gibt Kevin weiter preis. Wer nicht will, der hat schon – dachte er sich wohl daraufhin und setzte eine Grenze. "Es wird mit ihr nur noch über meine Anwältin kommuniziert", erklärt der The 50-Star daraufhin gegenüber Promiflash.

Doch was war überhaupt passiert, dass die beiden sich gegenseitig anzeigten? Beim Wiedersehen von "Villa der Versuchung" soll Kevin sie rassistisch beschimpft haben. "Zuerst war es eine Mischung aus Beleidigungen und Bodyshaming. Plötzlich sagte er zu mir: 'Schau dich mal an, du siehst aus wie ein Affe!' Das ist für mich hochgradig rassistisch", schilderte die 53-Jährige gegenüber Bild. Kevin stellte daraufhin seine Sicht der Dinge klar. "Ja, das Wort Affe ist gefallen, jedoch nicht in einem rassistischen Zusammenhang. Auf jede Reaktion folgt eine Gegenreaktion", erklärte er. Patricia habe mit dem Beleidigen angefangen und ihn als "magersüchtig" beschimpft.

Anzeige Anzeige

Collage: IMAGO / BOBO, ActionPress Collage: Kevin Schäfer und Patricia Blanco

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios Kevin Schäfer, einstiger "The 50"-Kandidat

Anzeige Anzeige

IMAGO / BREUEL-BILD Patricia Blanco im Mai 2025