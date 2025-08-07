Rassismus? Laut Kevin Schäfer fing Patricia Blanco an

Ein heftiger Streit überschattet die Wiedersehensshow von Villa der Versuchung. Patricia Blanco (53) erhebt dabei schwere Vorwürfe gegen Kevin Schäfer. Der Reality-TV-Star soll sie rassistisch beleidigt haben, was Kevin jedoch entschieden zurückweist. Im Interview mit Promiflash schildert er seine Version der Ereignisse und wirft Patricia vor, die Auseinandersetzung angestachelt zu haben. "Patricia hat sich im Vorfeld des Drehs schon komisch verhalten", sagt er. Während der Aufzeichnung sei sie auch Brenda Brinkmann und Kate Merlan (38) gegenüber aggressiv geworden. Ihre Provokationen hätten ihn schließlich dazu gebracht, zurückzuschießen: "Leider kam Frau Blanco mit einigen meiner Spitzen so gar nicht zurecht und fing dann an, mich zu beleidigen.

Kevin beteuert, dass die Produktionsmitarbeiter mehrfach versucht hätten, Patricia zu beruhigen, da diese laut ihm immer lauter und beleidigender geworden sei. Eine Mitarbeiterin habe sogar versucht, sie durch ihre bloße Anwesenheit zu besänftigen. Patricia hingegen habe sich gewünscht, dass Kevin vom Set verwiesen werde, doch aus seiner Sicht sei eher sie der Grund für die Eskalation gewesen. Trotz der angespannten Situation betont Kevin, er habe sich nur verteidigt.

Die heftigen Vorwürfe, die Patricia bereits zuvor gegen ihren Kollegen erhoben hatte, bringen den Streit zusätzlich ins Rampenlicht. Besonders verletzend sei für sie eine angeblich rassistische Beleidigung gewesen, weshalb sie Kevin verklagt. Kevin streitet diese jedoch ab. Patricia, die als Tochter des Schlagerstars Roberto Blanco in der Öffentlichkeit steht, zeigte sich in der Vergangenheit emotional betroffen von diskriminierenden Kommentaren. Der Konflikt zwischen den beiden Realitystars zieht weiterhin Aufmerksamkeit auf sich und gibt einen Einblick in die Dramatik hinter den Kulissen der Show, die für intensive zwischenmenschliche Spannungen bekannt ist.

Collage: IMAGO / BOBO, ActionPress Collage: Kevin Schäfer und Patricia Blanco streiten bei "Villa der Versuchung"

Promiflash Kevin Schäfer, Realitystar

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, September 2019