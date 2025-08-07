Kevin Schäfer nimmt Patricia Blanco ihre Tränen nicht ab

Patricia Blanco (53) erhob schwere Vorwürfe gegen ihren Reality-Kollegen Kevin Schäfer. Während der Dreharbeiten zur Wiedersehensshow der Sendung Villa der Versuchung soll Kevin die Unternehmerin rassistisch beleidigt haben. In einem Interview sprach Patricia unter Tränen über ihre Erfahrungen und machte deutlich, welche seelische Belastung der Vorfall für sie darstellt. Kevin hingegen hält sich nicht zurück und äußert sich nun ebenfalls öffentlich zu der Situation. "Natürlich nehme ich ihr die Tränen nicht ab, die funktionieren nämlich auch hier genauso wie in der Villa per Knopfdruck", erklärte er gegenüber Promiflash.

Doch nicht nur mit ihrer Gefühlsäußerung hat er ein Problem. Patricia kündigte nach dem Skandal an, sich künftig aus der Reality-TV-Szene zurückzuziehen. Doch auch auf dieses Statement reagierte der Reality-TV-Star mit Skepsis. "Auch das kaufe ich ihr nicht ab, weil sie schon viele Dinge behauptet und im Endeffekt nicht eingehalten hat", kritisierte er im gleichen Interview mit Promiflash. Ob es tatsächlich zu einem dauerhaften Rückzug kommen wird, bleibt unklar. Patricia selbst ließ hierzu offen, wie lange ihre Pause andauern soll.

Die Tochter des bekannten Sängers Roberto Blanco (88) hatte sich in der Vergangenheit immer wieder als starke Persönlichkeit präsentiert, die auch mit Mobbing und Anfeindungen umzugehen wusste. Doch bei diesem Vorfall schien für sie eine Grenze überschritten. Mit den schweren Vorwürfen zeigt sich einmal mehr, dass in den intensiven Dynamiken von Realityshows die Konflikte oft weit über das hinausgehen, was die Zuschauer auf dem Bildschirm mitbekommen. Patricia hatte sich bereits zu den rassistischen Beleidigungen geäußert, die gegen sie gefallen sein sollen und deutlich gemacht, dass solche Worte für sie völlig inakzeptabel sind.

Amazon MGM Studios, Joyn / Michael de Boer Kevin Schäfer und Patricia Blanco

IMAGO / BOBO Kevin Schäfer beim Bild Renntag im Mai 2025

IMAGO / BREUEL-BILD Patricia Blanco im Mai 2025