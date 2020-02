Die Nacktschnecke wird immer wieder auf ihre Babyplanung angesprochen. Vergangenen Sommer offenbarte Micaela Schäfer (36) im Promiflash-Interview noch, sich vorstellen zu können, in etwa zehn Jahren ein Kind zu bekommen. Seit einiger Zeit ist sie wieder glücklich vergeben und ihre Einstellung zum Muttersein hat sich geändert – jedoch anders, als man denken könnte: Mica schließt aus, jemals schwanger zu werden!

"Ich muss jetzt leider, glaube ich, endgültig sagen: Ich werde wahrscheinlich nie Kinder bekommen", sagte das Erotiksternchen im Promiflash-Interview in der Praxis DiaMonD Aesthetics von Dr. Murat Dağdelen und verriet auch die Gründe für diese Entscheidung. Neben Sorgen um ihre Karriere als Erotikmodel schrecke Mica vor allem eines ab: "Ich finde schwangere oder hochschwangere Frauen nicht erotisch!"

Beziehungsprobleme mit ihrem Partner Adriano Hess bekomme die 36-Jährige wegen ihrer Einstellung nicht: "Ich muss auch sagen: Mein Freund will keine Kinder. Und ich habe mich auch noch nie drum gerissen.” Was haltet ihr von Micas Aussage? Nehmt an unserer Umfrage am Ende des Artikels teil.

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer im Februar 2020

Actionpress/ Michael Timm Micaela Schäfer beim 120. Presseball in Berlin

Instagram / micaela.schaefer.official Adriano Hess und Micaela Schäfer

