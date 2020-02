Endlich geht es los: Am Freitag startet die 13. Ausgabe von Let's Dance! Wie im vorherigen Jahr werden wieder Daniel Hartwich (41) und Victoria Swarovski (26) durch die musikalischen Tanzabende führen. Unter den Promis versucht sich unter anderem Wendler-Freundin Laura Müller (19) als Hobby-Tänzerin. Mit wem sie tanzen wird, steht allerdings noch nicht fest – das erfahren die Zuschauer erst nach der Kennenlernshow. Zum Auftakt der neuen Staffel treten die Kandidaten und Profitänzer zunächst in Grupppentänzen an und zeigen ihr Können.

Insgesamt wurden die 14 Promis in fünf Gruppen eingeteilt: Laura wird ihre Hüften zu "Señorita" von Shawn Mendes (21) und Camila Cabello (22) kreisen lassen. Ihre erste Aufgabe ist eine Salsa, die sie zusammen mit Tijan Njie (28) und Lili Paul-Roncalli (21) an der Seite von Kathrin Menzinger (31), Christian Polanc (41) und Show-Neuzugang Nikita Kuzmin (22) vorführen wird. Diese Zusammenstellung dürfte Laura gefallen, denn Christian wäre ihr Wunschpartner für die Tanzshow – das offenbarte sie vor Kurzem im Let's Dance Podcast. Die Promiflash-Leser favorisieren dagegen den zweiten Profi-Tänzer aus dieser Gruppe für die 19-Jährige: Sie hoffen, dass die junge Influencerin mit Nikita tanzen wird.

Aber wie sehen die anderen Gruppierungen aus? Martin Klempnow (46), Ailton (46) und John Kelly (52) geben ihr "Let's Dance"-Debüt an der Seite von Renata Lusin (32), Marta Arndt (30) und Regina Luca (31). Sie tanzen einen Quickstep zu "Save Your Kisses For Me" von Brotherhood of Man. Ulrike von der Groeben (62), Loiza Lamers (25) und Luca Hänni (25) bekommen Massimo Sinató (39), Robert Beitsch (28) und Christina Luft (29) zur Seite gestellt. Ihr erster Tanz: ein Cha Cha Cha zum Club-Hit "Evacuate The Dancefloor" von Cascada.

Ebenfalls poppig ist die Musikauswahl für Moritz Hans, Steffi Jones (47) und Sükrü Pehlivan (47). Für sie wurde "Sign Of The Times" von Harry Styles (26) ausgewählt. Zu dem Song tanzen sie einen Wiener Walzer – Hilfestellung bekommen sie von den Profis Valentin Lusin (32), Isabel Edvardsson (37) und Alona Uehlin (30). Fehlen nur noch llka Bessin und Sabrina Setlur (46). Die Promi-Damen haben ihren ersten Auftritt mit Erich Klann (32) und Andrzej Cibis (32). Das Quartett versucht sich an einen Tango zu "Hey Sexy Lady" von Shaggy (51).

TV NOW Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei einer "Let's Dance"-Show

Anzeige

TV NOW Laura Müllers "Let's Dance"-Look 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Martin Klempnow, "Let's Dance"-Kandidat 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Ilka Bessin, Kandidatin bei "Let's Dance" 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de