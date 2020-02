Geht Laura Müllers Wunsch etwa nicht in Erfüllung? Die Freundin von Michael Wendler (47) ist einer der 14 Promis, die in diesem Jahr bei Let's Dance ihr Rhythmusgefühl beweisen dürfen. Mit welchem der Profi-Tänzer die Stars ihre Erfahrung allerdings letztendlich machen können, steht bis zur großen Kennenlernshow noch in den Sternen. Laura hat jedenfalls einen ganz klaren Favoriten: Sie möchte mit Christian Polanc (41) die Hüften schwingen. Die Fans der Show scheinen von dieser Idee allerdings nicht ganz so angetan zu sein: Sie sehen Laura eher mit einem anderen Partner!

Die 19-Jährige fängt gerade erst im Show-Business an – und wegen ihres geringeren Bekanntheitsgrades wurde ihre Teilnahme sehr hitzig diskutiert. Die Promiflash-Leser sind der Meinung: Neu und neu gesellt sich gern! An einer Umfrage, mit wem Laura tanzen soll, nahmen 2.513 Promiflash-User teil. Ganze 1.174 und damit 46,7 Prozent der Teilnehmer gaben ihre Stimme für Neuzugang Nikita Kuzmin (22) als idealen Tanzpartner ab. Immerhin 360 Votes (15,5 Prozent) der "Let's Dance"-Fans bei Promiflash entschieden, dass Robert Beitsch (28) der richtige Tänzer für Laura sei. Der Liebling der Wendler-Freundin, Christian Polanc sicherte sich mit 256 Stimmen (10,2 Prozent) nur den dritten Platz.

Massimo Sinató (39) kommt für euch an vierter Stelle. Er selbst scheint aber ohnehin nicht dafür zu brennen, ausgerechnet der Sächsin das Tanzen beizubringen. Die Vermutung einer Followerin, dass er mit dem Teenager tanzen werde, kommentierte er bloß mit einem Tränen lachenden Emoji.

Instagram / nikitakuzmin2 Nikita Kuzmin, Profi-Tänzer

Anzeige

Instagram / robertbeitsch_official Robert Beitsch in New York

Anzeige

Getty Images Massimo Sinató

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de