Sebastian Preuss (29) kann es einfach nicht lassen! Der Profi-Kickboxer sucht momentan bei Der Bachelor nach der großen Liebe – und dabei scheint ihm eines ganz besonders wichtig zu sein: Die Chemie beim Knutschen. Schon in der zweiten Folge legte er mit seinem Kuss-Marathon los. Bis jetzt züngelte er mit bereits fünf Kandidatinnen. Für seine Verehrerinnen ist das schwer zu ertragen. Rosenanwärterin Diana Kaloev verordnete ihm sogar in der letzten Folge ein Knutschverbot – welches Basti bei den Homedates aber schlichtweg ignorierte.

Der TV-Junggeselle erklärte schon während eines innigen Moments im Pool mit Diana: Er könne ihr nicht versprechen, keine andere Frau mehr zu küssen. Als er seine Top Vier dann in ihrer jeweiligen Heimat besuchte, gab es kein Halten mehr: Mit Leah Marie Kruse und ebenso mit Wioleta Psiuk knutschte er wild auf dem Sofa herum. Diana hingegen musste sich mit einem kleinen Abschiedsbussi begnügen. Bastis Begründung: Er fühle sich nicht wohl bei dem Gedanken, Diana auf der Couch ihrer Mutter zu küssen.

Diana selbst dürfte dieses Verhalten gegen den Strich gehen. Aber hat sie überhaupt das "Recht", sauer zu sein? Die Fans sehen das locker: "Also verstehen kann man sie ja, aber er hat sich ja noch nicht entschieden – von daher alles offen", schrieb eine Userin auf Instagram. Und auch andere Nutzer finden, dass so eine Forderung in einer Kuppelshow ziemlicher Blödsinn ist. Schließlich komme das Finale erst noch, bei dem der 29-Jährige sich dann für eine Frau entscheiden muss.

TVNOW Sebastian Preuss und Kandidatin Diana bei "Der Bachelor"

TVNOW Sebastian Preuss und Leah während ihres Home-Dates bei "Der Bachelor"

TVNOW Sebastian Preuss und Wioleta Psiuk während ihres Homedates bei "Der Bachelor"

