Rebel Wilson (39) ist offenbar mächtig stolz auf ihren Körper! Die Schauspielerin strampelt sich seit mehreren Monaten nicht nur im Fitnessstudio ab, sondern wurde auch bei den Dreharbeiten zum Film "Cats" von Tom Hooper (47) zu körperlichen Höchstleistungen getrieben. Die Pitch Perfect-Darstellerin verriet in einem Interview, sie habe am Set ganze vier Kilo innerhalb von vier Tagen verloren. Das Ergebnis kann sich nun sehen lassen!

Auf Instagram teilte die 39-Jährige am vergangenen Sonntag einige Schnappschüsse von einem Ausflug ins Disneyland. Auf den Bildern präsentiert Rebel ihre erstaunlich schlanke Figur in einer schwarzen Leggings mit Lederdetails. Dazu kombinierte sie ein langärmliges schwarzes Oberteil, das ihre schmale Taille in Szene setzt. Die gebürtige Australierin scheint in Topform zu sein und die Besuche in der Muckibude haben sich sichtlich ausgezahlt.

Auch die Fans der Komikerin sind begeistert. "Du siehst so schön aus wie immer Rebel", "Du siehst fantastisch aus" und "Wow, du siehst wunderschön aus" lauten nur drei der zahlreichen Komplimente, die von den Usern unter Rebels Beitrag hinterlassen wurden.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson mit Freunden im Disneyland, 2020

Getty Images Rebel Wilson bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

