Sie verlor jeden Tag ein Kilo Körpergewicht! Die Produzentin und Schauspielerin Rebel Wilson (39) nahm bei Dreharbeiten in nur vier Tagen vier Kilo ab. Die Schauspielerin verwandelte sich in der Action-Verfilmung des berühmten Musical-Klassikers Cats gemeinsam mit vielen bekannten Popstars in ein singendes Samtpfötchen. Jetzt verriet die gebürtige Australierin in einem Interview, was es mit dem rasanten Gewichtsverlust auf sich hat und wie es dazu kam.

Am 12. Dezember erzählte die 39-Jährige im Gespräch mit Entertainment Tonight, dass die umfangreiche Tanzroutine dazu beigetragen habe, dass sie die vier Kilo an Gewicht verlor. "Erstens waren wir die ganze Zeit in Bewegung und es waren 37 Grad am Set", erinnert sich Rebel. Die saunaähnliche Umgebung sei deshalb wichtig gewesen, damit die Muskulatur der Tänzer nicht auskühlte. So verringerte sich die Verletzungsgefahr. Obwohl der Pitch Perfect-Star mit den ungastlichen Bedingungen sehr zu kämpfen hatte, bewunderte sie die professionellen Darsteller, die für den Film engagiert waren.

Zu der berühmten Besatzung gehören außer der Blondine auch Weltstars, wie Taylor Swift (30), Jennifer Hudson (38), Idris Elba (47) und Jason Derulo (30). Rebel berichtete stolz, dass das Projekt episch sein würde. Fans des Musicals dürften auf den kommenden Film gespannt sein. "Es wird alles live gesungen. Das ist spektakulär", verriet sie euphorisch.

ZUMAPRESS.com / MEGA Rebel Wilson, London

Anzeige

Mega Agency Rebel Wilson, Dezember 2019

Anzeige

Mega Agency Der Cast von "Cats", Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de