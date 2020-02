Ingrid van Bergen (88) muss sich auskurieren! 2009 sorgte die Schauspielerin vor allem durch ihre Teilnahme am Dschungelcamp für zahlreiche Schlagzeilen. Dort hatte sie sich erfolgreich bei den Essensprüfungen durchgebissen und wurde dafür zum Schluss zur Königin gekrönt. In den vergangenen Jahren wurde es dann jedoch ziemlich ruhig um sie. Jetzt versetzte die 88-Jährige ihre Fans allerdings in Sorge: Ingrid liegt aktuell nämlich im Krankenhaus.

Wie Bild berichtet, hat sich die "Verrat auf Befehl"-Darstellerin durch einen Sturz einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen. Während eines Orkans habe sie sich große Sorgen um ihren Stall gemacht. Deshalb sei sie nur im Nachthemd bekleidet aus dem Haus gerannt, sei dabei jedoch gestolpert und hingefallen. Ingrid habe sich zurück ins Haus gerobbt und von dort aus den Notarzt gerufen. Der habe sie dann umgehend in ein Krankenhaus im niedersächsischen Winsen gebracht, wo sie dann auch operiert wurde.

In einem Interview mit dem Blatt erklärte der Reality-TV-Star: "Das war ein blöder Sturz. Aber alles gut. Ich habe jetzt Zeit zu lesen. Im Moment lese ich eine Biografie von Alexander dem Großen. Und ich bekomme Besuch. Es geht mir eigentlich schon wieder ganz gut." Auch ihren Humor scheint Ingrid nicht verloren zu haben, denn sie scherzte: "Unkraut vergeht nicht."

Gregorowius,Stefan / ActionPress Ingrid van Bergen bei "Ich bin ein Star - Lasst mich wieder rein" in Hürth im August 2015

Getty Images Ingrid van Bergen in Hürth im August 2015

ActionPress Ingrid van Bergen bei der ZDF-Talkshow "Markus Lanz", 2017

