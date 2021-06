Ingrid van Bergen (90) heißt ein neues Lebensjahr willkommen! Hinter der Schauspielerin liegen bewegende Jahre. Neben ihrer Karriere vor der Kamera kam es 1977 zu einem tragischen Zwischenfall: Die TV-Bekanntheit hatte ihren Geliebten erschossen und saß dafür fünf Jahre wegen Totschlags hinter Gittern. Ihre Tochter Carolin verlor die Blondine durch die Folgen einer Krebserkrankung. Am heutigen Dienstag darf Ingrid ihren 90. Geburtstag feiern – und ist dabei keinesfalls allein!

Wie Bild berichtete, wurde Ingrid an ihrem Ehrentag von ihrem Ex-Schwiegersohn Horst Kuska überrascht. Der Schauspieler stand mit einem Strauß roter Rosen vor der Tür. Den Tag wird das Geburtstagskind in ihrem Haus in der Lüneburger Heide vollkommen entspannt angehen. "Mit Kaffee und Kuchen im Garten", verriet die Seniorin. Ein Gast an ihrer Seite fehlt Ingrid aber ganz besonders: "Ich vermisse meine Tochter Tag und Nacht."

Nicht nur der Schmerz und die Trauer über den Verlust ihrer Tochter sitzt noch tief – auch um ihre eigene Gesundheit musste sich Ingrid in den vergangenen Jahren vermehrt Sorgen machen. Erst im Frühjahr 2020 stürzte die ehemalige Dschungelkönigin während eines Unwetters vor ihrer Tür und zog sich dabei einen Knochenbruch zu.

