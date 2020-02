Oliver Pocher (42) hat Michael Wendler (47) immer noch voll auf dem Kieker! Seit Wochen hat es der Comedian auf den Schlagersänger abgesehen: In lustigen Clips und mit nachgestellten Bildern parodierte der Scherzkeks den Musiker immer wieder, bis dieser sogar mit einer Anzeige drohte. Die Fans des Komikers aus Hannover amüsierten sich königlich darüber. Doch was genau macht den Wendler überhaupt zur perfekten Zielscheibe von Olis bissigem Humor?

Im Interview mit Promiflash äußerte Olis gute Freundin Mirja du Mont (44) bei der Eröffnung des IQOS Stores in Berlin eine Vermutung: "Es ist der Wendler. Da muss man mit leben, wenn man so in der Öffentlichkeit ist, wie der Wendler und sich auch so präsentiert!" Die fast schon überhebliche Selbstdarstellung des Wahl-Amerikaners biete die perfekte Vorlage für die Parodie ihres Kumpels: "Ich kenne auch Oli, der kann echt ein bisschen spitzzüngig sein, aber wie auch viele meiner Freundinnen gesagt haben: Es ist halt der Wendler!"

Oli selbst erklärte den Beginn seiner Schikane gegenüber Promiflash ebenfalls: So habe er das Video im Netz gesehen, in dem Wendler-Freundin Laura ihrem Schatzi ein Auto geschenkt hatte. Aus Spaß habe er dieses nachgestellt – und nach der unerwarteten Begeisterung seiner Fans einfach weitergemacht.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Sänger

Krick, Jens / Action Press Mirja du Mont

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im Februar 2020

