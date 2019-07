Wie schnell die Zeit vergeht! Bereits im Mai berichtete Johanna Klum (39) total gerührt: Mit gerade einmal elf Monaten startete Sprössling Nummer zwei bereits seine ersten Gehversuche. Während das Laufen zu diesem Zeitpunkt wohl noch eine wackelige Herausforderung für ihren Sohnemann war, geht der Kleine jetzt offenbar immer öfter auf beiden Beinen durch die Welt. Im Netz teilt Johanna die Mutterfreuden nun mit ihren Fans.

"Der Moment, wenn dein Mini zum ersten Mal auf wackligen Beinen im Gras auf dich zugestolpert kommt", schreibt die zweifache Mama zu einem Bild von sich und dem Mini-Klum auf Instagram. Lachend breitet sie die Arme aus und wartet darauf, dass der kleine Mann in Windeln in ihre Richtung marschiert. Die Fortschritte ihres Sohnes in Sachen Laufen machen die Moderatorin mega-stolz. "Wenn du ein Gefühl hast, als hätte er gerade den Mount Everest beklommen", lässt sie ihrer Freude freien Lauf und fügt leicht ironisch hinzu, ihr Kind jetzt zum Marathon anmelden zu wollen.

Momente wie diese kostet die TV-Beauty sicher ganz besonders aus – immerhin hat sie neben dem Mama-Alltag auch mit ihrer Karriere alle Hände voll zu tun. Während Johanna bereits wenige Wochen nach der Geburt ihres zweiten Kindes schon wieder vor der Kamera stand, hält ihr Ehemann zu Hause die Stellung. Wie bereits bei ihrer ersten Tochter hat der nämlich eine Baby-Auszeit genommen und kümmert sich um die kleine Rasselbande.

Getty Images Die Moderatorin Johanna Klum

Instagram / johannaklum Moderatorin Johanna Klum

Instagram / johannaklum Moderatorin Johanna Klum mit ihren Kindern

