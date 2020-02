Anne Wünsche (28) hat einen prominenten Fan! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin präsentiert sich auf ihrem neuesten Pic mit einer Lockenmähne. Ein eher ungewohnter Anblick, für den die Blondine zahlreiche liebe Worte erhielt – unter anderem auch von Pascal Kappés (29), dem Ex von Denise Kappès (29). Letztere schwebt wiederum aktuell mit Annes Verflossenem Henning Merten auf Wolke sieben...

"Wie ich einfach diese Locken liebe, Wahnsinn!" schrieb die zweifache Mutter zu ihrem Instagram-Selfie, auf dem sie offene Haare mit Löckchen trägt. Dem musste auch Pascal zustimmen und kommentierte den Beitrag mit den Worten: "Ja, Locken stehen dir!" Ob der Influencer damit seiner Exfreundin eins auswischen wollte? Anne freute sich jedenfalls über das Lob und bedankte sich für sein Kompliment.

Ein Flirt bahnt sich da aber eher nicht an. Die YouTuberin ist bekannterweise seit Monaten glücklich an ihrem Karim vergeben. Erst vor wenigen Tagen kehrte das Paar gemeinsam mit Annes Töchtern aus ihrem Urlaub auf Sri Lanka zurück. Und auch Pascal hat nach der Trennung von Denise längst in seiner Freundin Lea eine neue Liebe gefunden. Ob Denise sich trotzdem über das Kompliment ärgert? Stimmt ab.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés, Januar 2020

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern und Freund Karim

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de