Na, wenn das nicht schon nach Familienzusammenführung aussieht! Erst vergangene Woche erregten aktuelle Fotos von Sarah Lombardi (27) jede Menge Aufsehen, denn: Nach so einigen kursierenden Gerüchten, die Ex von Pietro Lombardi (27) habe ihr Herz an Kicker Julian Büscher verschenkt, wurden die Turteltauben doch glatt beim Knutschen im Stadion geknipst. Jetzt besuchte die Musikerin ihren neuen Freund nochmals bei einem Spiel – und sie kam nicht allein!

Neue Paparazzi-Aufnahmen zeigen Sarah am 22. Februar in Köln – dabei besonders interessant: Auch ihr Bruder, ihre Mutter Sonja und Nesthäkchen Alessio Lombardi (4) sahen sich das jüngste Match des Mittelfeldspielers des Vereins TUS Haltern an! Ganz offensichtlich haben alle engen Verwandten der DSDS-Zweitplatzierten den brandneuen Mann in ihrem Leben bereits kennengelernt!

Vor allem die Mama der Sängerin scheint Gefallen an dem Auserwählten ihrer Tochter zu finden – umarmt sie ihren potenziellen neuen Schwiegersohn in spe doch ganz herzlich. Aber auch Sarah lernte am selben Tag einen von Julian Nahestehenden kennen: Einem seiner Teamkollegen gab sie die lachend die Hand!

Sarah Lombardi und Julian Büscher im Februar 2020

Alessio und Sarah Lombardi beim Fußballspiel von Julian Büscher

Julian Büscher und Sarah Lombardis Mutter Sonja

Sarah Lombardi und Julian Büscher



