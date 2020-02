Lange wurde gemunkelt, jetzt scheint es wirklich offiziell zu sein! Seit Ende Januar ist Sarah Lombardis (27) Privatleben für ihre Fans wieder von großem Interesse, denn: Nach der Trennung von ihrem Ex Roberto soll die Musikerin frisch verliebt sein. Angeblich habe der Fußballer Julian Büscher der 27-Jährigen das Herz gestohlen. Die Gerüchte bestätigte die Ex-Frau von Pietro Lombardi (27) bisher zwar nicht – brandneue Fotos machen ein Statement nun aber auch überflüssig!

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – im Falle von Paparazzi-Schnappschüssen, die Sarah beim aktuellen Spiel des Vereins TUS Haltern zeigen, trifft dieses Sprichwort definitiv zu: Neue Aufnahmen zeigen die Brünette strahlend am Spielfeldrand des Stadions in Haltern, aber nicht nur das: Irgendwann läuft der Kicker auf seine Herzensfrau zu und drückt ihr in aller Öffentlichkeit einen Kuss auf! Na, wenn das nicht der lang ersehnte Paar-Beweis ist!

Trotz öffentlicher Liebesbekundungen sind Sarah und Julian wohl aber noch nicht bereit, über ihre Turtelei zu sprechen: Gegenüber Bild ließ das Management der Sängerin ausrichten: "Sie möchte sich dazu nicht äußern."

ActionPress Sarah Lombardi, August 2019

Instagram / julbue Julian Büscher, Profi-Fußballer

P.Hoffmann/WENN.com Sarah Lombardi, Musikerin

