Noch eine Dame, die die Welt der Stars und Sternchen mächtig einheizt! Seit dem diesjährigen Super Bowl kommen vor allem zwei Promi-Ladys in den Genuss von jeder Menge Bewunderung: Jennifer Lopez (50) und Shakira (43) zeigten in der Halbzeit-Show, dass sie mit den Jahren noch fitter geworden sind. J.Lo ist aber nicht die Einzige, die mit 50 Jahren noch regelmäßig für Wow-Momente sorgt: Auch Salma Hayek (53) erregt bis heute reichlich Aufsehen!

Von diesem Post auf dem Instagram-Kanal der Schauspielerin sind ihre Follower einfach hin und weg: Bei dem Schnappschuss handelt es sich um ein Urlaubsbild, das die 53-Jährige auf einem Boot vor einer traumhaften Felsengrotte am Meer zeigt. Dabei strahlt die Film-Beauty in einem tief ausgeschnittenen Badeanzug in die Kamera – und der Anblick ihrer schlanken Figur, samt Mini-Taille, endlosen Beinen und natürlich ihres berühmten Dekolletés, begeistert ihre Fans ungemein! "Du kannst einfach nicht schon in deinen Fünfzigern sein", lautet nur eine der unzähligen Rückmeldungen zu Salmas Bademoden-Pic!

Das Foto veröffentlichte das US-amerikanische Body-Wunder nur wenige Tage nachdem ihm doch glatt ein Schönheits-Eingriff angedichtet worden war: Netz-User fragten sich, ob Salma ihr glattes Gesicht Botox zu verdanken habe. Das stritt die Produzentin allerdings humorvoll ab!

