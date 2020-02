Wie macht sie das nur? Hollywood-Beauty Salma Hayek (53) feierte erst im September letzten Jahres ihren 53. Geburtstag. Die Bilder auf ihren Social-Media-Kanälen sprechen aber eine ganz andere Sprache: Ob in einem Bikini am Meer oder in einem schicken Abendkleid bei einer Gala – die gebürtige Mexikanerin sieht deutlich jünger und frischer aus. Bei so viel optischer Jugendlichkeit werden manche Fans aber langsam misstrauisch. Kein Problem für Salma Hayek!

Die Schauspielerin nimmt die Zweifel ihrer Follower offenbar ziemlich gelassen. Kürzlich postete die Brünette auf Instagram einen Schnappschuss von sich vor einer traumhaften Umgebung – und ihr Gesicht beinahe in Nahaufnahme. Prompt kommentierte ein User: "Zu viel Botox! Das brauchst du gar nicht, Salma!" Das ließ diese jedoch nicht auf sich sitzen und kommentierte keck:"Ich habe kein Botox, aber danke – ich dachte schon, es sei Zeit"! Haufenweise Follower feierten im Anschluss den entspannten Konter der 53-Jährigen.

Das Posting erhielt zudem rund 400 Tausend Likes innerhalb von nur einem Tag! Ein toller Beweis für die Schauspielerin, die kürzlich noch das Cover der britischen Vogue-Ausgabe unter der Leitung von Herzogin Meghan (38) zierte, dass nicht nur ihre natürliche Schönheit super ankommt, sondern auch ihre Gelassenheit.

MEGA Schauspielerin Salma Hayek im Februar 2020

