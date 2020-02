Was steckt wirklich hinter der Live-TV-Schlacht zwischen Oliver Pocher (42) und Michael Wendler (47)? Seit Wochen überzieht Scherzkönig Oli den Schlagersänger mit Parodien – am Samstag forderte der Freund von Laura Müller (19) nun seinen Kontrahenten auf, den Disput wie Männer auszutragen. Und Überraschung: Dazu bekommen die TV-Bekanntheiten jetzt umgehend die Chance: Am Sonntag dürfen beide in der RTL-Liveshow "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig" in Battles gegeneinander antreten. Für viele Fans kommt diese Show-Ankündigung etwas plötzlich. Ob der Streit nur eine PR-Masche für das RTL-Format ist? Pocher selbst klärt diese Frage nun auf!

"Das ist keine PR-Nummer", stellte Oli in einer Instagram-Botschaft an seine Fans klar. Er hatte Freitag noch eine Parodie von Wendlers Song "Egal" veröffentlicht und ihn kurz darauf live im TV bei Let's Dance mit seinen Witzchen konfrontiert. "Daraufhin hat man uns gesagt: 'Wie sieht es denn aus, wenn ihr einfach euren Streit öffentlich zu Ende bringt und das in einer großen Show?' Da ich exklusiv bei RTL bin, machte es Sinn, dass RTL gesagt hat: 'Lass das doch bei uns machen.' Und sie sind so schnell und spontan und ja, am nächsten Sonntag ist es schon soweit", klärte der Künstler darüber auf, wie das Format angeblich entstanden sein soll.

Vor allem das große mediale Interesse am Zoff hätte zur Entscheidung des Senders beigetragen. "Ihr seid Schuld an der ganzen Sache. Ich habe damals nur mit Amira dieses kleine Video der Pick-up-Übergabe nachgespielt. Danach ist ein Social-Media-Phänomen entstanden", stellte Pocher fest. Die Promiflash-Leser sind bislang allerdings noch nicht überzeugt, dass es sich dabei nicht doch um einen PR-Stunt handelt. In einer Umfrage (Stand: 23.02.2020, 15:30 Uhr, 12.816 Teilnehmer) glauben 82 Prozent an ein abgekartetes Spiel. Egal, ob PR oder nicht – die Fans dürfen sich mit Sicherheit auf einen spannenden Showdown freuen.

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

Revierfoto / ActionPress Michael Wendler bei einem Auftritt in Gelsenkirchen im Oktober 2019

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher, Komiker

