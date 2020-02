Begraben Jake Paul (23) und KSI (26) bald ihr Kriegsbeil? Nachdem der Webstar Logan Paul (24) gleich zweimal gegen Olajide Olayinka Williams "JJ" Olatunji (KSI) im Boxring verloren hatte, möchte sein kleiner Bruder jetzt die Familienehre retten: Der Ex-Disney-Channel-Star forderte vor einigen Wochen seinen YouTube-Kollegen auf, die Fäuste gegen ihn zu schwingen. Die ersten Gespräche über einen möglichen Kampf sollen jetzt laufen – und Jake zeigt sich siegessicher!

Gegenüber TMZ verriet der 22-Jährige, dass sein Team aktuell mit den Managern von KSI in Kontakt stünde. Er sei der Meinung, dass sein Gegner zu feige sei, um mit ihm in den Ring zu steigen. "Ich werde diese Lusche in der ersten Runde schlagen", beteuerte Jake selbstbewusst im Interview, denn er hat eine wichtige Aufgabe zu erfüllen: Er müsse die vorangegangene Schmach der Familie "rächen."

"Du hast gesagt, du willst gegen mich kämpfen. Jetzt musst du diesen Kampf auch annehmen", richtete sich der Blondschopf direkt an KSI. Jake stellte außerdem klar, dass er keine Zeit verschwenden wolle und jederzeit für den Fight bereit wäre. Ob sich sein Gegenspieler nach dieser Ansage überhaupt noch in den Ring traut?

Getty Images KSI und Logan Paul, November 2019

Instagram / jakepaul Jake Paul, YouTuber

Instagram / ksi KSI, Webstar

