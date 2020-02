Der diesjährige Bachelor Sebastian Preuss (29) sorgt ordentlich für Gesprächsstoff. Nicht nur, dass seine kriminelle Vergangenheit wieder aufgerollt wird, auch das Verhalten des Rosenkavaliers in der Show sorgt bei vielen Zuschauern für Verwirrung: Obwohl Basti mittlerweile mit sechs Ladys rumgeknutscht hat, scheint der Funke nicht so recht überspringen zu wollen, und so richtig verliebt scheint auch keines der Mädels. Als ehemaliger Bachelor meint Leonard Freier (35) zu wissen, woran das liegt.

Mit Promiflash plauderte der 35-Jährige auf der BMW Bunte Festival Night in Berlin über den aktuellen TV-Junggesellen. "Ich glaube, der Basti ist manchmal etwas forsch vorgegangen – er war nicht immer ein wirklicher Gentleman", erklärte Leonard die Situation. Dennoch ist er der Meinung, dass Sebastian bestimmt ein "netter Kerl" und er eventuell nur aufgeregt gewesen sei. Immerhin stecke er in einer schwierigen und ungewöhnlichen Situation.

Ob der gebürtige Münchner nichtsdestotrotz seine große Liebe finden wird? Leonard bezweifelt es: "Also ich muss ehrlich sagen, bei dem Basti kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass er jetzt die Richtige findet", verriet er im Promiflash-Interview. Er habe das Gefühl, bei Sebastian hätte es mit keiner der Damen gefunkt.

Getty Images Leonard Freier, Ex-Bachelor

Anzeige

Instagram / leonard.freier Leonard Freier, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Kickboxer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de