Große Gefühle beim diesjährigen Bachelor! Schon in der kommenden Woche wird es wieder spannend: Bei romantischen Dreamdates dürfen die verbliebenen drei Kandidatinnen Diana, Wioleta und Desiree ihrem Angebeteten Sebastian Preuss (29) noch einmal ganz nahekommen. Wie der Trailer bereits verriet, wird dabei wieder fleißig geknutscht und geschmust. Doch für viele Zuschauer stellt sich schon jetzt die Frage: Kann der flirt-freudige Rosenkavalier seine Siegerin am Ende überhaupt glücklich machen?

Nein, weil...

...er den Mädels zu viel knutscht! In den vergangenen Wochen sorgte der Münchner mit seinen Küssen für jede Menge Schlagzeilen: Nachdem er schon beim ersten Einzeldate mit Jenny Jasmin gebusselt hatte, knutschte er anschließend auch deren BFF Diana. Kurz darauf durfte sich auch Wioleta über ein Lippenbekenntnis freuen, ebenso Natali und Leah. Bei ihrem Dreamdate scheint auch Desiree noch in den Genuss von Bastis Zärtlichkeiten zu kommen. Damit stellt der Ex-Knasti den Rekord von Daniel Völz (34) ein – doch wenn es nach dem aktuellen Kasanova geht, hätte er diesen mit Kuss-Verweigerin Linda getoppt. Viele der Frauen zeigten sich von so viel Speichel-Austausch aber nicht allzu begeistert: Diana sprach ihm zuletzt sogar ein Kuss-Verbot aus!

...sich noch keine ernsthaften Gefühle aufgebaut haben! So wirklich verliebt scheint bisher nämlich keine der Ladys zu sein: Neben ersten Züngeleien waren die Gespräche mit Sebastian weniger tiefgründig, als man es von den letzten Staffeln kennt. Oftmals herrschte bereits unangenehme Stille, mit Halbfinalistin Diana kam es sogar mehrfach zu kleinen Diskussionen. Und auch die Trauer der Ausgeschiedenen ließ bereits zu Wünschen übrig: Während in den vergangenen Jahren literweise Tränen geflossen waren und sogar Ohrfeigen geknallt hatten, hielten sich die Exit-Girls zuletzt ganz schön zurück.

Ja, weil...

...er seinen Bauch entscheiden lässt! Steckt in Sebastian am Ende doch noch der perfekte Mann für eine der Damen? Immerhin zeigte sich der Kickboxer zumindest in seinen Entscheidungen willensstark: So musste Favoritin Linda beispielsweise gehen, weil trotz Bastis anfänglicher Begeisterung einfach die Chemie fehlte. Auch Leah wurde schlussendlich nach Hause geschickt – mit aufgespritzten Lippen und Silikon-Brüsten passte sie doch nicht ins Beuteschema des 29-Jährigen – und das, obwohl die Blondine zuvor noch wild mit dem Single-Mann gebusselt hatte. So konsequent entschied bisher kaum ein Bachelor.

Ob Sebastian seine Gewinnerin wirklich zur glücklichsten Frau der Welt machen kann, zeigt sich erst in wenigen Wochen, wenn die Show vorbei und die Wahl des Bayern gefallen ist. Aber was meint ihr: Werden Basti und die Empfängerin seiner letzten Rose ein Happy-End erleben? Stimmt unten in unserer Umfrage ab.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

TVNOW Sebastian Preuss und Kandidatin Diana bei "Der Bachelor"

Anzeige

TVNOW Sebastian Preuss mit seinen fünf letzten Bachelor-Kandidatinnen

Anzeige

TVNOW Linda Reschke und Sebastian Preuss bei "Der Bachelor" 2020

Anzeige

TVNOW Sebastian Preuss und Leah während ihres Home-Dates bei "Der Bachelor"

TVNOW Bachelor Sebastian Preuss



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de