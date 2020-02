Ist Heidi Klums (46) Gastjuror in dieser Woche besonders streng? Die Modelmama hält schon im zweiten Jahr in Folge an ihrem neuen Konzept fest. Anstatt eines festen Entscheidungsteams holt sie sich in jeder Germany's next Topmodel-Woche wechselnde Gastjuroren an ihre Seite. In dieser Woche dabei: Starfotograf Christian Anwander. Mit Promiflash hat der Kameraprofi schon vor der Episode gesprochen und verraten: So scheitert eine Kandidatin bei ihm komplett!

"Ein Model fällt bei mir durch, wenn es schlecht gelaunt ist, sich wie eine Diva verhält und ständig die gleichen Gesichtsausdrücke zeigt", gibt der gebürtige Österreicher offen zu. Er möge es nicht, wenn ein Model unnatürlich wirkt und ständig irgendwelche Posen präsentiert, die es vor dem Spiegel geübt hat. "Mir gefallen Models, die natürlich sind und Spaß bei der Arbeit haben", betont er.

Tatsächlich konnte eine der diesjährigen Teilnehmerinnen den Wahl-New-Yorker durchweg von sich überzeugen. "Julia F. ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Ich finde, sie hat ein sehr interessantes Gesicht und eine tolle Ausstrahlung", gibt der Fotograf, der schon für die amerikanische Vogue shootete, vorab preis.

Splash News Heidi Klum im Februar 2020 in New York

Instagram / julez.gntm2020.official Julia F., Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"

Instagram / julez.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Julia F. in Costa Rica

